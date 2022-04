Edoardo Corrado Caforio (Abc Assevera Spa): “Il consulente aziendale non deve essere un ulteriore costo, ma deve generare utili”

08 aprile 2022 a

(Adnkronos) - Non è necessario delocalizzare un'azienda italiana all'estero per avere una buona fiscalità ed essere competitivi. Occorre piuttosto affidarsi a professionisti di esperienza, in grado di elaborare una strategia corretta e performante.

Roma, 8 aprile 2022. La pressione fiscale è un tema delicato per le aziende italiane e la sua gestione necessita di competenze aggiornate da parte dei professionisti che si occupano della contabilità di un'impresa. Non è semplice orientarsi bene nel campo tributario come nel finanziario e non sempre nell'organigramma delle aziende, se non quelle di grandi dimensioni, è presente una figura che si occupa specificatamente di questi aspetti, o meglio non vi sono ‘presidi dedicati'. Avvalersi di un consulente esterno specializzato può essere la soluzione, purchè non diventi un ulteriore costo importante da sostenere e sia comunque un approccio transitorio. “Se l'azienda è seguita in maniera puntuale, l'applicazione di un modello standardizzato di studio, di ricerca e di innovazione porta ad avere enormi risultati – spiega il consulente Edoardo Corrado Caforio, amministratore unico della AbcAssevera spa di Roma – L'Italia non è una nazione immobilizzata dalla fiscalità o dalle norme, come non è altrettanto vero che delocalizzare fuori dai nostri confini sia la situazione migliore per tutte le aziende. Sono più che convinto che questo sia soltanto un luogo comune. Anzi, molto spesso l'unica economia che si sviluppa è il pagamento di laute parcelle a professionisti che gestiscono questi beni all'estero o si occupano dell'attivazione delle operazioni di internazionalizzazione. Per questo ho fortemente voluto sviluppare un nuovo modello di supporto alle imprese. Abc Assevera spa nel fornire la consulenza alle imprese non chiede ‘una parcella', ma si stabilisce con l'imprenditore una percentuale sugli utili o sui risparmi che l'applicazione del nostro modello farà ottenere alla sua azienda. Ho scelto di applicare questa metodologia perché ho sempre pensato di non poter migliorare lo stato di un'azienda diventando un costo in più che grava sul bilancio”.

Per gestire correttamente la tax area, le aziende hanno bisogno di studiare strategie performanti, lavorando in previsione e non in consuntivo. Occorre, per questo, progettare ed elaborare budget, piani industriali, economici e finanziari e protocolli di funzionamento e controllo adeguati. “Molti imprenditori si rivolgono a noi per questa consulenza – sottolinea Caforio - Per supportarli concretamente innanzitutto facciamo, a nostre spese, un'analisi della situazione aziendale e del suo storico. Si realizza, successivamente, un modello di tax policy ed un piano industriale unitamente ai protocolli di controllo e sviluppo. Analizzando le questioni finanziarie e le possibili agevolazioni in ogni area, il modello prodotto permette di ottimizzare le risorse umane interne e quindi i costi generali. Una volta standardizzato operativamente il modello, si crea un organismo di monitoraggio ed implementazione. In alcuni casi stabiliamo delle partnership con l'azienda, nel modo più confacente per quell'attività e solo per il periodo che occorre per fare un percorso insieme e far prendere il giusto ‘swing' all'impresa. Possiamo entrare in partecipazione con l'apporto di capitale, con investimento di risorse e di consulenza oppure con un supporto nel settore acquisti o nei rapporti con le banche”.

Con una lunga esperienza nel campo finanziario, il consulente d'impresa Edoardo Corrado Caforio offre un sostegno e un'attività di consulenza specializzata alle aziende in materia finanziaria, tributaria, amministrativa e contabile. Sfatando la convinzione che per avere successo sia necessario portare la propria attività oltre i confini nazionali.

CONTATTI: [email protected]