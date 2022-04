Open Arms: capitano, 'Non ci siamo diretti in Spagna perché eravamo in attesa di risposte'**

08 aprile 2022 a

Palermo, 8 apr. (Adnkronos) - Nell'agosto del 2019 la nave spagnola Open Arms, con a bordo 147 profughi, tra cui donne e bambini, non si è diretta in Spagna, perché "eravamo in attesa di una risposta". A dirlo è il capitano Marc Reig Creus, il capitano della imbarcazione rimasta bloccata fino al 20 agosto 2019 prima di potere sbarcare, proseguendo la deposizione al processo a carico di Matteo Salvini. Alla domanda della pm Marzia Sabella "Visto il divieto di ingresso Avete mai valutato la possibilità di andare in Spagna?", il capitano ha replicato: "Eravamo in attesa di una risposta". Anche il Presidente del Tribunale Roberto Murgia, è intervenuto e ha chiesto: "Non avete ipotizzato la possibilità di andare in Spagna?". Ecco la risposta del capitano: "Prima di dirigermi in Spagna aspettavo le risposte negative da Malta, Italia, Grecia e Francia".