Amministrative: Letta, 'più uniti con M5S rispetto a tornata di ottobre'**

08 aprile 2022 a

a

a

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Noi abbiamo sempre discusso e abbiamo trovato punti di sintonia su tante cose". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a Sky Tg 24 Live In sul pranzo ieri con Giuseppe Conte. "Stiamo andando alle amministrative del 12 giugno molto più uniti rispetto alla tornata di ottobre. Nel reciproco rispetto e nella autonomia reciproca confermiamo il fatto che se c'è il sistema maggioritario, come c'è nei comuni, facciamo la scelta di confermare le alleanze. Ci sono stati punti di discussione? Sì ci sono, ma ci sono anche tanti punti di intesa, ad esempio sulla cura shock per evitare una terza recessione".