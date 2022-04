Eutanasia: rumors su Pillon relatore, senatore 'nulla da dire' ma timori Pd-M5S**

08 aprile 2022 a

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Non ho nulla da dire". Il senatore leghista Simone Pillon si limita a rispondere così all'Adnkronos in merito alle voci che lo danno in pole position come relatore del provvedimento sul fine vita che partirà in commissione a palazzo Madama dopo Pasqua. Secondo fonti parlamentari 'giallorosse', sarebbe stato lo stesso senatore del Carroccio a chiedere al collega di partito e presidente della commissione Giustizia, Andrea Ostellari, di essere nominato relatore del provvedimento. Ma il diretto interessato, al momento, non conferma e non smentisce. Non ha nulla da dire? "No, mi spiace", dice Pillon.

L'indiscrezione era stata veicolata ieri dall'Associazione Coscioni. "Nominare chi è notoriamente contro la libertà di scelta in qualsiasi campo sarebbe la condanna a morte della legge", hanno dichiarato Filomena Gallo e Marco Cappato. Del resto, il senatore Pillon non aveva nascosto il suo giudizio sul provvedimento quando è stato approvato alla Camera: il testo sul fine vita "che esce dalla Camera è iniquo, inaccettabile, apre all'eliminazione dei più deboli, fragili e indifesi. Oggi ha vinto la morte”, aveva commentato.

"Se Ostellari decide di nominarlo relatore, noi non possiamo impedirlo", si commenta in ambienti parlamentari 'giallorossi'. "Pillon ha fatto sapere ad Ostellari che vorrebbe farlo. Speriamo si vada verso una diversa decisione".