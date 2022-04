Roma: auto fuori strada sulla Casilina a Colleferro, morta 20enne e due giovani feriti**

09 aprile 2022 a

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - Grave incidente stradale, la notte scorsa, in via Casilina a Colleferro (Roma). Un'auto, guidata da un 21enne e con a bordo altre due giovani, è finita fuori strada. Nello schianto una ragazza di 20 anni è morta mentre il 21enne alla guida e un'altra giovane a bordo, anche lei 21enne, sono rimasti feriti e trasportati in gravi condizioni all'ospedale di Colleferro. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118.