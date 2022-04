09 aprile 2022 a

Palermo, 9 apr. (Adnkronos) - Ancora uno sbarco a Lampedusa. Un barchino con 29 persone, a bordo tra cui 12 donne e 4 minori, è stato intercettato nelle acque antistanti l'isola. Si tratta del terzo approdo in poche ore sulla più grande delle Pelagie. Anche per loro come per i 94 giunti ieri sera è stato disposto il trasferimento nell'hotspot di contrada Imbriacola.