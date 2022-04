Francia:Gozi, 'Le Pen ha moderato toni ma resta un'estremista'

09 aprile 2022 a

a

a

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - “Se Macron non dovesse essere rieletto, cambierebbero completamente gli equilibri non solo in Francia ma anche in Europa. Se, come sembra, sarà Le Pen a sfidare Macron al secondo turno, si scontreranno due visioni radicalmente opposte del modo di stare in Europa e nel mondo da parte della Francia. Quella di Macron: aperta, riformatrice, che vuole stare al centro dell'Europa; quella di Le Pen: estremista, di chiusura e divisione, che vuole un'Europa impotente. Ancora una volta, dunque, la scelta dei francesi avrà un impatto importantissimo non solo sulla Francia ma anche su tutta l'Europa e oltre”. Lo ha detto Sandro Gozi a Sabato Anch'io su Radio1.

“Le Pen ha moderato soltanto i toni - ha aggiunto l'eurodeputato di Renew Europe - ma il suo rimane un programma nazionalista. Se fosse eletta, i suoi alleati sarebbero Putin e Orbán, vorrebbe uscire dal comando integrato della Nato e tutte le sue misure, a partire dalle frontiere fino ai provvedimenti economici, porterebbero di fatto la Francia fuori dall'Unione Europea”.