Francia: Gozi, 'fuori da Ue se vince Le Pen'

09 aprile 2022 a

a

a

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - "Se Macron non dovesse essere rieletto, cambierebbero completamente gli equilibri”. Così l'eurodeputato Sandro Gozi, eletto nella circoscrizione francese, ospite stamane a "Sabato Anch'io" su Radio1.

“Le Pen – spiega - ha moderato solo i toni, ma ha un programma nazionalista: vorrebbe uscire dal comando integrato della Nato, porterebbe la Francia fuori dall'Europa. Se sarà lei a sfidare Macron al secondo turno, si scontreranno due visioni opposte del modo di stare in Europa e nel mondo da parte della Francia”.

Secondo Gozi “la politica francese ha cominciato a trasformarsi nel 2017 e questa divisione continua. La divisione non è più quella destra sinistra, ma tra da un lato chi vuole la Francia in una collocazione europea e atlantica e dall'altra due tipi di estremismo: quello di destra e quello di sinistra, estremismi che in politica estera hanno coltivato un'alternativa radicale, che si incarna in Putin, Orban e Maduro. Hanno usato la politica estera per affermare la loro radicale distanza da Macron”.