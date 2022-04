Rimini: controlli Gdf, a 'bagarino' vietato per 3 anni ritorno a Misano Adriatico

09 aprile 2022 a

a

a

Rimini, 9 apr. (Adnkronos) - A un uomo, che fu sorpreso a vendere biglietti al di fuori dei circuiti di vendita autorizzati nel corso dei controlli contro il 'bagarinaggio' in occasione del “Gran Premio Nolan del made in Italy e dell'Emilia Romagna”, è stato notificato il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Misano Adriatico (Rimini) per tre anni.

I finanzieri, durante i controlli, avevano sorpreso l'uomo a vendere al pubblico titoli d'ingresso validi per la manifestazione sportiva al di fuori dei circuiti di vendita autorizzati. Nei giorni successivi, al fine di colpire trasversalmente il fenomeno illecito, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Rimini, avevano proposto al Questore di Rimini l'emissione nei suoi confronti della misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Misano Adriatico. Il questore della Provincia di Rimini ha emesso la misura, notificata recentemente al trasgressore dalla Questura di Milano, inibendolo a far ritorno nel comune di Misano Adriatico per tre anni.