Amministrative: Letta, 'dopo vittoria Torino, in Piemonte a giugno partita importante'

09 aprile 2022 a

a

a

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - "Noi siamo quelli che coniugano lo stare con i piedi piantati in ogni piazza e quartiere con una visione d'insieme" e "vogliamo sviluppare il nostro profilo progressista lavorando sui grandi temi, sui diritti, su una società più giusta ed equa". Così Enrico Letta intervenuto in collegamento all'assemblea regionale del Pd Piemonte.

"In Piemonte si gioca una partita importante", le amministrative di giugno "saranno il secondo tempo dopo il primo, con la straordinaria vittoria di Torino a ottobre, in attesa del terzo" ovvero "le regionali e dobbiamo cominciare a costruire il nostro poggetto perchè il Piemonte torni ad essere amministrato con lo stile e gli obiettivi di presidenti come Chiamparino".