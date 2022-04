Pisa: georgiano rientra in Italia malgrado espulsione, arrestato

09 aprile 2022 a

Pisa, 9 apr. - (Adnkronos) - Agenti della Squadra Volante del Commissariato di Pontedera, Pisa, hanno arrestato un 34 enne georgiano, per furto in flagranza e per essere rientrato in Italia dopo l'ordine di espulsione dal territorio nazionale, emesso dalla Questura di Forlì.

L'uomo, con specifici precedenti penali, senza fissa dimora, è stato fermato dopo che con un complice si era appropriato di capi di abbigliamento all'interno di un negozio sportivo. Dopo essere stato trattenuto in ufficio, ieri mattina è stato accompagnato presso il Tribunale di Pisa per la celebrazione del giudizio direttissimo che si è concluso con la sua detenzione presso la Casa Circondariale di Pisa in custodia cautelare data la recidività e pericolosità dello stesso.

Il suo complice, anch'esso georgiano, di 50 anni e con precedenti penali, senza fissa dimora, clandestino sul territorio nazionale, è stato denunciato e contestualmente si sono avviate le procedure per l'accompagnamento coattivo in un centro di permanenza ma nel corso delle stesse si è accertato che lo stesso era positivo al Covid 19 ed è stato quindi accompagnato presso una residenza specifica. A guarigione avvenuta sarà ultimata la procedura per il rimpatrio.