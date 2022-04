Pasolini: Casellati, 'sue domande urgenti e attuali'

09 aprile 2022 a

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - "Questa mattina dedicheremo la ventunesima edizione del ciclo «Senato &' Cultura» a Pierpaolo Pasolini, tributando un omaggio alla sua figura, nei cento anni dalla nascita, in un evento dove si alterneranno letture, filmati, musica, coreografie e testimonianze". Lo scrive la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in una lettera al Corriere della Sera.

"'La guerra non mi è mai sembrata tanto schifosamente orribile come ora: ma non si è mai pensato cos'è una vita umana?', scriveva Pasolini già nel 1943 in una lettera al suo amico Franco Farolfi. Sono parole dirette, che riecheggiano in tutta la loro verità, proprio in questi giorni in cui i dibattiti e le molteplici prese di posizione rischiano di esasperare gli animi, mentre le immagini delle donne e dei bambini in fuga, degli ospedali sotto le bombe, delle tante vittime innocenti si affacciano nelle nostre case. Già, cosa ne scriverebbe Pasolini oggi?".

"In questi giorni la carenza di materie prime, non da ultimo quelle alimentari e il prezzo dell'energia si stanno abbattendo sulle famiglie, sulle imprese e sui prezzi generali, e quindi sulla vita di milioni di italiani. È certo che, se il negoziato non prevarrà e le armi non taceranno, a fare le spese della guerra saranno soprattutto i molti che già vivono in una situazione di svantaggio sociale. Fu proprio in un memorabile corsivo, pubblicato il 1° agosto 1975 sul Corriere della Sera, che Pasolini invitava il Paese ufficiale – delle Istituzioni, della finanza, dell'informazione, ad occuparsi dei problemi più urgenti della vita degli italiani. Un monito ancora vivo ed attuale. Oggi dal Senato italiano ricorderemo un grande poeta e autore, perché le tante domande che pose sulla nostra società e sulle sue esigenze reali tornino ad essere le nostre domande".