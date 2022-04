Palermo: Di Gangi, 'non mi candido, nostro impegno per Miceli'

09 aprile 2022 a

Palermo, 9 apr. (Adnkronos) - Mariangela Di Gangi, fra i possibili candidati del centro sinistra alla carica di sindaco di Palermo, non si candiderà al Consiglio comunale di Palermo, "né in una lista dei partiti né in una eventuale lista del sindaco". Lo ha annunciato oggi durante una conferenza stampa. "L'impegno massimo deve essere per la campagna elettorale di Franco Miceli - ha detto Di Gangi - senza scelte che possano apparire divisive, oltre qualsiasi logica di singole parti e partiti".

"Il nostro impegno e la nostra proposta di candidatura a sindaca - hanno chiarito gli attivisti del Movimento 'Facciamo Palermo' - erano e restano legati al governo della città, soprattutto perché il nostro metodo di partecipazione, coinvolgimento e attivismo dal basso, il nostro lavoro nei quartieri trovino un'adeguata rappresentanza e un punto di contatto con l'amministrazione, oltre logiche di parte, quale che sia la parte. Una candidatura di un nostro rappresentante per il Consiglio comunale negherebbe questo lavoro, proprio perché andrebbe inevitabilmente a caratterizzarsi come una "parte" dello schieramento progressista e democratico, con il quale vogliamo e dobbiamo dialogare nella sua interezza. Non viene meno, anzi proprio per questo si rafforza, il nostro impegno a fianco e a sostegno di Franco Miceli perché la sua affermazione possa rappresentare il punto di ri-partenza della città".