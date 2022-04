Taranto: trovato cadavere carbonizzato in auto incendiata in campagna

09 aprile 2022 a

Taranto, 9 apr. (Adnkronos) - Il cadavere di un uomo è stato trovato carbonizzato stamattina in una automobile distrutta da un incendio nelle campagne vicino Maruggio, in provincia di Taranto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che adesso dovranno chiarire le cause dell'incendio e della morte dell'uomo. Quest'ultimo è stato identificato: aveva 84 anni.

Sul luogo per spegnere l'incendio sono intervenuti, su segnalazione degli abitanti di una vicina villetta, anche i vigili del fuoco che alla fine delle operazioni hanno scoperto all'interno il cadavere riverso in una Ford Escort.