Fi: Giacomoni, 'oggi si riparte, meno male che Silvio c'è'

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - “Oggi alla presenza del presidente Berlusconi e di tutti i vertici del partito, Forza Italia riparte e con noi ripartirà l'Italia. Questa di oggi è la prima tappa del ‘Tour della Libertà', il viaggio che toccherà tutte le Regioni e le province italiane, iniziando da quelle che andranno al voto il 12 giugno. L'obiettivo è di ascoltare l'Italia che lavora e che produce, l'Italia che in questo momento soffre perché non arriva alla fine mese. L'Italia che é costretta a fermare la produzione per il rincaro dei costi delle materie prime e dell'energia. È ascoltando il territorio e dando risposte serie e concrete che tutti insieme costruiremo l'Italia del futuro”. Lo ha detto, il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro, intervenendo a ‘L'Italia del futuro', la due giorni di dibattiti e incontri organizzata a Roma dal movimento azzurro.

“Oggi più che mai -ha continuato- è il nostro momento perché la pandemia ha fatto comprendere a tutti gli italiani che anche in politica serve la competenza. E noi siamo il partito della competenza e della concretezza, come dimostra il buon governo delle regioni dove governano i nostri 4 presidenti, loro sono il nostro poker d'assi, tutti di un colore solo: il colore azzurro di Forza Italia. Siete voi amministratori, governatori, sindaci, consiglieri regionali, provinciali, comunali il futuro di Forza Italia".

"Ma tutti -ha sottolineato- noi dobbiamo sempre ricordare che se siamo qui su questo palco, in Parlamento, nei Consigli regionali e comunali, se siamo stati eletti, lo dobbiamo al nostro Movimento, al lavoro sul territorio dei nostri coordinatori regionali, provinciali, comunali e soprattutto all'intuizione del nostro presidente Berlusconi, che nel 1994 decise di scendere in campo fondando Forza Italia ed oggi più che mai è proprio il caso di dire “Meno male che Silvio c'è!” e tra poco quando ci raggiungerà vedrete che è in splendida forma".