Pd: Letta a Gd Siena, 'siete futuro, battaglie giovani al centro programma per politiche'

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - "Siete il futuro del partito a Siena e in Toscana e voglio che abbiate il massimo di consapevolezza delle responsabilità che avete sulle spalle. Le tesi che elaborate, vorrei che siano parte integrante del lavoro dei prossimi mesi e anni e del lavoro per le prossime elezioni politiche" con "contributi, idee e un protagonismo che può essere importante". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenuto in collegamento al Congresso dei Giovani Democratici di Siena.

"Fin dall'inizio del mio lavoro da segretario ho voluto fare un ragionamento forte sui giovani sia dal punto di vista politico che con fatti concreti, alcuni ottenuti nelle norme del governo", osserva Letta. "La vostra generazione ha tante opportunità ma ha anche una potenziale criticità: la vostra generazione ha vissuto una sequenza di crisi negli ultimi dieci anni che non vi hanno mai consentito di vivere un tempo della normalità".

Anche per questo il "nostro programma deve essere centrato sui giovani, sulle vostre aspettative e per questo di chiedo mano fortissima, per individuare battaglie e farne la nostra bandiera in vista delle elezioni del prossimo anno".