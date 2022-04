Treviso: controlli carabinieri, denunce per droga e guida in stato di ebbrezza

09 aprile 2022 a

Treviso, 9 apr. (Adnkronos) - Ieri pomeriggio i carabinieri del comando provinciale di Treviso sono stati impegnati in svariati servizi con l'effettuazione di posti di controllo sulle principali arterie viarie della provincia. Un centinaio i militari dell'Arma complessivamente impiegati nell'operazione con 400 veicoli controllati e 525 persone identificate. Una settantina le strutture e gli esercizi pubblici controllati.Un 21enne italiano dimorante nella "Castellana" è stato denunciato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti poiché, sottoposto a perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana e di materiale vario per il confezionamento della droga.

I rafforzati controlli alla circolazione stradale hanno portato anche alla denuncia per guida in stato di ebbrezza di due automobilisti, un 50enne ed una 31enne, che venivano sottoposti, rispettivamente, nei Comuni di Colle Umberto e San Vendemiano a test alcolimetrici risultati positivi con tasso ben oltre i limiti di legge consentiti nonché all'identificazione di un 31enne di origini nigeriane che, controllato in via Postumia a Paese esibiva una patente di guida straniera contraffatta e veniva pertanto segnalato per falso ideologico e uso di atto falso.