Gardaland, apre da oggi al pubblico l'attrazione tematizzata 'Jumanji - The Adventure'

09 aprile 2022 a

a

a

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - Apre da oggi al pubblico nel parco divertimenti Gardaland l'attrazione dark ride 'Jumanji - The Adventure', unica al mondo ad essere ispirata alla serie cinematografica di Sony '. Inoltre, per rendere l'esperienza ancora più immersiva e completa, saranno disponibili al Gardaland Hotel 4 camere interamente tematizzate Jumanji.

"L'attrazione è frutto di un accordo internazionale siglato da Sony Pictures Entertainment e Merlin Entertainments, gruppo di cui Gardaland fa parte, per la realizzazione in Europa e nel Nord America di attrazioni, camere d'hotel e negozi ispirati al mondo della serie cinematografica Jumanji", ha commentato Aldo Maria Vigevani, amministratore delegato del parco. "In Italia, a Gardaland, è quindi già fruibile la prima realizzazione di questo importante progetto, segno dell'importanza della nostra realtà a livello internazionale", ha aggiunto.