Ucraina: P. De Luca (Pd), 'impegno per cessate fuoco e soluzione diplomatica'

09 aprile 2022 a

a

a

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - "E' molto difficile parlare di pace, in questi giorni così drammatici. Ma proprio per questo sentiamo ancora di più la responsabilità di farlo, a partire dai giovani. A partire dagli studenti. È questo il messaggio che abbiamo ribadito nel corso della visita al Liceo Statale Regina Margherita di Salerno. L'abbiamo fatto accanto agli eroi, quelli veri. Quelli che hanno pagato con la vita il loro impegno per la legalità, i diritti e la giustizia. Il messaggio è quello di continuare ad impegnarci tutti per un cessate il fuoco immediato e una soluzione diplomatica che metta fine a una guerra terribile che ha cambiato la storia del mondo”. Lo scrive sul suo profilo Facebook Piero De Luca, vice capogruppo del Pd alla Camera.