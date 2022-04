09 aprile 2022 a

a

a

Melbourne, 9 apr. - (Adnkronos) - Nessuna penalità per il pilota della Red Bull Sergio Perez, che era stato convocato dai commissari per non aver rispettato il regime di bandiere gialle durante le qualifiche del Gp d'Australia a Melbourne. Le evidenze dimostrano che il pilota messicano, che domani scatterà dalla seconda fila con il terzo tempo, ha preso precauzioni valide per non incorrere in penalità.