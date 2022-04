Ucraina: Kaczynski, 'Orban ha bisogno di oculista per vedere i fatti di Bucha'**

09 aprile 2022 a

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - "Orban ha bisogno di un oculista per vedere Bucha". Lo ha affermato il vice primo ministro per gli Affari della Sicurezza polacco Jaroslav Kaczynski, parlando dei rapporti tra Polonia e Ungheria alla luce del conflitto in essere fra Russia e Ucraina. Lo riportano molti canali informativi ucraini, tra cui Ukrainiska Pravda, Unian e Nexta. "Ristabilire le relazioni è possibile solo dopo che la valutazione della guerra cambia", ha aggiunto Kaczynski.