Calcio: stop all'esercizio provvisorio, finisce il campionato del Catania

Catania, 9 apr. - (Adnkronos) - Il tribunale di Catania ha ufficializzato la cessazione dell'esercizio provvisorio del club siciliano. "Trattandosi di vicenda di particolare interesse sociale -si legge nel comunicato-, si comunica che in data odierna il Tribunale di Catania – sezione fallimentare – ha disposto la cessazione dell'esercizio provvisorio del ramo caratteristico di azienda calcistica della Calcio Catania s.p.a". A questo punto il club sarà escluso ufficialmente dal Girone C del campionato di Serie C e non scenderà quindi in campo nelle ultime tre partite della regular season, a partire da quella in programma domani contro il Latina. Verranno azzerati i punti ottenuti dalle altre squadre contro il Catania. Resta tutto invariato in vetta con il Bari già promosso in Serie B.