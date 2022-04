Notizie Flash: 2/a edizione - Lo sport

09 aprile 2022 a

(Adnkronos) - Milano. "È un privilegio essere qui in questo momento, nessuno in estate pensava che avremmo potuto lottare per lo Scudetto. Ma ora ci siamo". Così l'allenatore del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match con il Torino, dove i rossoneri arrivano da primi in classifica con un punto di vantaggio sul Napoli. "Stiamo facendo un grande girone di ritorno. Abbiamo i nostri limiti, ma sono di più le nostre qualità. Non esistono squadre perfette. Il Manchester City aveva 12-13 punti di vantaggio sul Liverpool, domani gioca lo scontro diretto con un punto di vantaggio. Tutte le squadre vivono momenti di up e down, da superare con il lavoro. Abbiamo dimostrato di poter superare le difficoltà con il gioco di squadra: è su questo che dobbiamo puntare".

Milano. "Domani sarà una partita sporca, noi non ci tireremo indietro". Lo dice l'allenatore del Milan Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Torino. L'anno scorso i rossoneri vinsero con un netto 7-0 allo stadio Olimpico. "E' lontana quella partita -aggiunge Pioli-. Stimo molto Juric, dà grande identità alla squadra e fa migliorare i giocatori".

Milano. "Siamo consapevoli che dobbiamo migliorare nella fase realizzativa: su questo abbiamo cercato di lavorare con ancora più precisione ed efficacia". Così l'allenatore del Milan Stefano Pioli, in merito alla sterilità offensiva dei rossoneri nelle ultime partite. "È stata una settimana di lavoro fatta bene, con attenzione, concentrazione e giusta qualità, che è ciò che servirà domani sera", aggiunge Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match con il Torino.

Roma. In occasione della gara di Serie A, Roma-Salernitana, in programma domani allo Stadio Olimpico alle ore 18:00, un gruppo di atleti, ragazzi arrivati dall'Ucraina, saranno ospitati insieme al campione Vito dell'Aquila, da Sport e Salute S.p.A. e dalla Fita (Federazione italiana Taekwondo) in tribuna.

Parigi. "Dobbiamo concludere questa annata nel migliore dei modi vincendo la Ligue1, dando a noi stessi e ai nostri tifosi una gioia e qualcosa per cui tifare". Lo dice il portiere del Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, ai canali ufficiali del club tornando anche a raccontare (lo aveva fatto solo sui social) la grande amarezza dell'uscita dalla Champions League dopo il doppio confronto contro il Real Madrid, risalente a un mese fa. "Dopo la sconfitta contro il Real Madrid è stata dura, molto dura - le sue parole in riferimento anche all'errore, viziato anche da un presunto da un fallo di Benzema, che aveva permesso il via alla rimonta delle merengues al Bernabeu - capiamo il malcontento dei tifosi ma questo fa parte del calcio. Dobbiamo andare avanti".

Melbourne. Non è arrivata nessuna sanzione da parte dei giudici di gara per la Ferrari di Charles Leclerc nel Gp d'Australia di F1. E' confermata quindi la pole position conquistata dal monegasco che era andato sotto investigazione per aver rallentato troppo in un in lap nel Q1.

Melbourne. Nessuna penalità per il pilota della Red Bull Sergio Perez, che era stato convocato dai commissari per non aver rispettato il regime di bandiere gialle durante le qualifiche del Gp d'Australia a Melbourne. Le evidenze dimostrano che il pilota messicano, che domani scatterà dalla seconda fila con il terzo tempo, ha preso precauzioni valide per non incorrere in penalità.

Roma. Il tecnico della Roma José Mourinho insieme al preparatore dei portieri Nuno Santos, e il centrocampista portoghese Sergio Oliveira sono arrivati per una visita al paddock dell'e-Prix di Roma di Formula E all'Eur. I giallorossi hanno fatto visita al box del connazionale Antonio Felix Da Costa, che corre per il team DS Teecheetah, come riportato con tanto di foto sul profilo Instagram della competizione.

Roma. Stoffel Vandoorne ha ottenuto la pole position dell'E-Prix di Roma, quarto round del Mondiale di Formula E. Il pilota della Mercedes EQ, vincitore lo scorso anno sul circuito cittadino dell'Eur, partirà in prima fila affiancato da Robin Frijns (Envision). Male Antonio Giovinazzi che con la sua Dragon/Penske partirà dall'ultimo posto in griglia.

Savona. Marcell Jacobs parteciperà all'undicesima edizione del Meeting internazionale Città di Savona sui 200 metri. Il campione olimpico, fresco di titolo mondiale dei 60 indoor, è annunciato al via anche quest'anno dagli organizzatori della manifestazione che andrà in scena mercoledì 18 maggio. Un ritorno sulla pista della Fontanassa da cui partì il viaggio verso il doppio oro ai Giochi di Tokyo e dove con 9"95 riuscì ad abbattere il muro dei dieci secondi nei 100 con il suo primo record italiano.