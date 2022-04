Csm: D'Orso (M5S), 'soddisfatti per accordo su porte girevoli'

09 aprile 2022 a

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - "Al termine degli incontri con il ministro della Giustizia Marta Cartabia registriamo con soddisfazione l'accordo sulle cosiddette 'porte girevoli' tra politica e magistratura: chi deciderà di fare politica non potrà più indossare la toga. Esattamente come avevamo previsto già nel progetto di riforma Bonafede". Così Valentina D'Orso, deputata del Movimento 5 Stelle in commissione Giustizia e vicecapogruppo alla Camera.

"Grazie al nostro impegno, estenderemo a tutti i magistrati, compresi quelli amministrativi e contabili, l'impossibilità di rientrare nelle funzioni dopo aver svolto incarichi elettivi o di governo. È un risultato a lungo atteso, che conferma il nostro impegno -conclude l'esponente M5S- per una vera indipendenza della magistratura, contro tutte le storture che il sistema ha generato in tutti questi anni".