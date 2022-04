Ucraina: Mulè, 'visione e lungimiranza Berlusconi garanzia per Italia'

09 aprile 2022 a

a

a

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - “Le parole chiarissime e inequivocabili del presidente Silvio Berlusconi su quanto sta accadendo in Ucraina, sulle responsabilità della Russia e su tutti i temi di politica interna lo confermano ancora una volta lo straordinario statista che conosciamo. La visione e la lungimiranza che ha squadernato sulle questioni internazionali e di governo con la centralità e la responsabilità di Forza Italia in questa difficilissima fase che attraversiamo sono la miglior garanzia per il Paese e per ogni cittadino". Così il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè, di Forza Italia.

"Continueremo a lavorare solo e soltanto nell'interesse degli italiani -aggiunge- nel solco dell'ennesima lezione di libertà che oggi ci ha consegnato Silvio Berlusconi”.