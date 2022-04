Fi: Fontana, 'Berlusconi indica linea per riportare centrodestra al governo'

09 aprile 2022 a

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - "Il presidente Berlusconi oggi ha indicato la linea politica che riporterà il centro-destra al governo grazie alla centralità del ruolo di Forza Italia. Con la manifestazione che si è conclusa questo pomeriggio Forza Italia ha dimostrato di essere in ottima salute ed ha evidenziato che sta lavorando bene in Europa, nel Governo, nel Parlamento, nelle Regioni e negli Enti locali per modernizzare il Paese, renderlo più libero, più competitivo e per sostenere, in questo momento difficile, imprese e famiglie". Lo afferma il deputato azzurro Gregorio Fontana, responsabile dell'Organizzazione di Forza Italia, al termine della manifestazione, "l'Italia del futuro".