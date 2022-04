Csm: Bazoli (Pd), 'raggiunto punto equilibrio, gravi emendamenti da forze maggioranza'

09 aprile 2022 a

a

a

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - “L'accordo raggiunto in maggioranza sulla riforma del Csm rappresenta un buon punto di equilibrio tra posizioni diverse. Nella riforma sono presenti tanti punti qualificanti della nostra proposta politica: dallo stop alle nomine a pacchetto all'introduzione di criteri di valutazione più limpidi del lavoro dei magistrati, da un più incisivo ruolo dell'Avvocatura nei consigli giudiziari ad un sistema elettorale meno asservito a logiche correntizie. Molto grave che, di fronte allo sforzo di tutti, e al traguardo a portata di mano, vi siano ancora due forze di maggioranza che chiedono mani libere sui loro emendamenti in commissione". Lo afferma Andrea Bazoli, capogruppo del Pd in commissione Giustizia della Camera.

"Mi auguro -aggiunge- che lunedì, quando inizieranno i lavori, prevalga la responsabilità e la ragionevolezza, e non si metta a repentaglio l'approvazione di una legge delega che, dopo quella sul processo civile e quella sul processo penale, completerebbe in pochi mesi una storica riforma della giustizia attesa da tanti anni”.