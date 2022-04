09 aprile 2022 a

Procida (Na), 9 apr. (Adnkronos) - "Procida è chiamata a rappresentare l'importanza primaria che per l'Italia riveste la cultura, come Capitale. La cultura evoca il termine capitale anche nell'altro significato di questa parola: la cultura è un capitale. Un capitale da valorizzare e da investire". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'inaugurazione di Procida Capitale della cultura 2022.