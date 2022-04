Csm: Ferri (Iv), 'accordo non cambia nulla, abbiamo dovere di dirlo senza ambiguità'**

09 aprile 2022 a

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - "Nessuna ambiguità, Italia viva propone soluzioni per un cambio di passo reale, che si può avere solo con il sorteggio temperato, o con soluzioni che consentano la massima rappresentatività nel Csm di tutti i magistrati e non solo di alcune correnti”. Lo afferma il deputato di Italia viva Cosimo Maria Ferri.

“La proposta del Governo -aggiunge- mina l'indipendenza interna della magistratura, rafforza il peso delle correnti a cui mette in mano anche le pagelle dei magistrati, per la questione fuori ruolo e porte girevoli tutela i magistrati che ricoprono incarichi apicali nei ministeri. Con questo accordo non cambierà niente e abbiamo il dovere di dirlo”.