Melbourne, 10 apr. (Adnkronos) - Si ferma Verstappen al Gp di F1 che si sta correndo in Australia. Il pilota che stava inseguendo Leclerc a circa 7 secondi di distanza ha avuto un guasto alla vettura che lo ha costretto al ritiro. Dalla rabbia ha gettato via il volante. Per lui il secondo ritiro in tre gare.