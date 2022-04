F1 Gp Australia 2022, trionfa la Ferrari di Leclerc

10 aprile 2022 a

a

a

Melbourne, 10 apr. (Adnkronos) - La Ferrari di Leclerc vince il Gp d'Australia, terzo appuntamento del Mondiale 2022 di F1, con 20 secondi di distacco sul secondo arrivato, Perez a bordo della Red Bull. Terzo Russel su Mercedes a 23,6 secondi.

Leclerc già dal primo giro era partito bene, mantenendo la testa della gara. Terminata al secondo giro la corsa dell'altro ferrarista, lo spagnolo Sainz che finisce sulla ghiaia. Si ferma anche Verstappen: il pilota che stava inseguendo Leclerc a circa 7 secondi di distanza ha avuto un guasto alla vettura che lo ha costretto al ritiro. Dalla rabbia ha gettato via il volante. Per lui il secondo ritiro in tre gare.

Questo l'ordine di arrivo al Gp d'Australia:

1 C. Leclerc Ferrari

2 S. Perez Red Bull + 20"

3 G. Russell Mercedes + 23"6

4 L. Hamilton Mercedes + 24"8

5 L. Norris McLaren + 42"3

6 D. Ricciardo McLaren + 46"7

7 E. Ocon (D) Alpine + 53"5

8 V. Bottas Alfa Romeo + 64"

9 P. Gasly AlphaTauri + 63"

10 A. Albon Williams + 52"5

11 L. Stroll Aston Martin + 67"3

12 G. Zhou Alfa Romeo + 70"2

13 M. Schumacher Haas + 1 giro

14 K. Magnussen Haas + 1 giro

15 Y. Tsunoda AlphaTauri + 1 giro

16 N. Latifi Williams + 1 giro

17 F. Alonso Alpine + 1 giro

18 M. Verstappen ritirato

19 S. Vettel Aston Martin ritirato

20 C. Sainz Ferrari ritirato