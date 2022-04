F1 Gp Australia 2022, trionfa la Ferrari di Leclerc

10 aprile 2022 a

a

a

Melbourne, 10 apr. (Adnkronos) - La Ferrari di Leclerc vince il Gp d'Australia, terzo appuntamento del Mondiale 2022 di F1, con 20 secondi di distacco sul secondo arrivato, Perez a bordo della Red Bull. Terzo Russel su Mercedes a 23,6 secondi. Leclerc già dal primo giro era partito bene, mantenendo la testa della gara. Terminata al secondo giro la corsa dell'altro ferrarista, lo spagnolo Sainz che finisce sulla ghiaia. Si ferma anche Verstappen: il pilota che stava inseguendo Leclerc a circa 7 secondi di distanza ha avuto un guasto alla vettura che lo ha costretto al ritiro. Dalla rabbia ha gettato via il volante. Per lui il secondo ritiro in tre gare.

LA GARA - Una gara condotta e vinta da leader. Al Gp di F1 in Australia Leclerc porta alla vittoria la Ferrari dopo aver conquistato la pole position che mancava da 15 anni con una dimostrazione notevole di potenza. Partito in testa non ha mai mollato la prima posizione. Né dopo il secondo giro, quando l'uscita di scena del compagno Sainz fa entrare in campo la safety car, né dopo il pit stop, né dopo la seconda entrata della safety car a causa dello stop della macchina guidata da Vettel che riallinea i piloti e i distacchi. Quando al 27esimo giro si riparte Leclerc prova di nuovo a mettere tempo tra lui e gli inseguitori, a cominciare da Verstappen che lo tallona. E così al 28esimo giro il distacco tra i due è già di un secondo che diventano 2,4 al 29esimo giro.

Nel frattempo, dietro, Perez al 30esimo giro sorpassa Alonso e si porta in quarta posizione. Ma intanto Leclerc continua a volare. Al 34esimo giro fa scendere i tempi su giro a 1.22.033, poi fa capire che può scendere ancora e fa segnare un tempo di 1.21.291 mettendo tra lui e Verstappen sette secondi di vantaggio. Accade dopo l'impensabile: Verstappen si ferma per un guasto alla vettura. Dalla rabbia scaglia via il volante. Per lui è il secondo ritiro in tre gare.

Nuova safety car in pista. Quando si riparte Leclerc riprova a disegnare nuovi distacchi. Al 41esimo giro fa scendere il tempo a 1.21. Il distacco ora con il suo più diretto inseguitore, Perez che in precedenza aveva superato Russel supera i 12 secondi, che diventano poi 14 per chiudere in trionfo il Gp d'Australia davanti a tutti lasciando indietro di 20 secondi Perez su Red Bull e di 23,6 secondi Russel su Mercedes.

Questo l'ordine di arrivo al Gp d'Australia:

1 C. Leclerc Ferrari

2 S. Perez Red Bull + 20"

3 G. Russell Mercedes + 23"6

4 L. Hamilton Mercedes + 24"8

5 L. Norris McLaren + 42"3

6 D. Ricciardo McLaren + 46"7

7 E. Ocon (D) Alpine + 53"5

8 V. Bottas Alfa Romeo + 64"

9 P. Gasly AlphaTauri + 63"

10 A. Albon Williams + 52"5

11 L. Stroll Aston Martin + 67"3

12 G. Zhou Alfa Romeo + 70"2

13 M. Schumacher Haas + 1 giro

14 K. Magnussen Haas + 1 giro

15 Y. Tsunoda AlphaTauri + 1 giro

16 N. Latifi Williams + 1 giro

17 F. Alonso Alpine + 1 giro

18 M. Verstappen ritirato

19 S. Vettel Aston Martin ritirato

20 C. Sainz Ferrari ritirato