Ucraina: satellite mostra convoglio russo di 12 km in movimento verso Kharkiv

Roma, 10 apr. (Adnkronos) - Un convoglio russo di 12 chilometri si starebbe muovendo in direzione della città ucraina di Kharkiv. Lo riporta il canale informativo ucraino Niveksti, mostrando alcune immagini satellitari della Maxar Technologies in cui è visibile una lunga fila di veicoli in marcia. Secondo quanto riportato dalla fonte, il convoglio si starebbe muovendo verso sud attraverso il villaggio di Bolshoi Burluk, che si trova ad est di Kharkiv, vicino al confine con la Russia.