Vinitaly: Premio internazionale 2022 per Italia ad azienda 'Pio Cesare'

Roma, 10 apr. (Adnkronos) - Il Premio internazionale di Vinitaly 2022 per la categoria Italia è stato attribuito all'azienda 'Pio Cesare', fondata nel 1881 e portata alla fama mondiale da Pio Boffa, leader carismatico prematuramente scomparso nel 2021 a soli 66 anni.

Secondo la motivazione del premio, ritirato dalla giovane figlia Federica Boffa, ora alla guida della storica cantina di Alba (Cn) e dal cugino da sempre braccio destro dell'imprenditore mancato l'anno scorso, Cesare Benvenuto, "l'azienda, ora gestita dalla quinta generazione, si è contraddistinta per saper coniugare in modo mirabile le nuove tecnologie all'ambiente e alla tradizione. Poggiata su millenarie mura romane della città di Alba, la Pio Cesare con i suoi 75 ettari di vigneti di proprietà, ottiene le uve da cui nascono vini d'eccellenza, dallo stile inimitabile, che da decenni sono tra i migliori ambasciatori del made in Italy in tutto il mondo".

Assegnata, invece, a Tom Matthews la sezione internazionale del Premio di Vinitaly. "La sua carriera - si legge sempre nella motivazione - inizia con gli studi in Scienze Politiche, Letteratura e Scrittura. Galeotta fu, però, una vendemmia in Francia, durante la quale Matthews sviluppa il grande interesse per la realtà vitivinicola che lo ha poi indirizzato al mondo del vino. Nel 1988, approda a Wine Spectator e si distingue sotto la guida di Marvin Shanken. Vive dall'interno l'ascesa della rivista che si impone come avanguardia della cultura enologica emergente. Ed è Tom Matthews che, in qualità di Executive Editor dal 1999, dirige il team che consacra Wine Spectator ai più alti standard in diversi ambiti, compresi quelli delle degustazioni alla cieca, quelli del giornalismo di settore e di etica".

Il premiato "si è distinto per aver creduto nel progetto di OperaWine fin dal suo nascere nel 2015. Grazie alla collaborazione tra Veronafiere, Vinitaly e Tom Matthews con Wine Spectator, OperaWine è ora l'evento principale di Vinitaly e consente di mettere sotto i riflettori i migliori produttori di vino italiani, contribuendo al loro posizionamento nel mondo. Il contributo di Tom Matthews è stato prezioso e decisivo per la promozione della diversità del vino italiano, non solo attraverso OperaWine, ma anche con la costante attenzione riservata con lui da Wine Spectator alla presentazione dei vini italiani in America".

Inoltre è stata proclamata la Wine Communicator of the Year dell'International Wine & Spirit Competition (IWSC), il concorso sponsorizzato da Vinitaly. Si tratta di Sarah Heller, la più giovane Master Of Wine dell'Asia Pacifica. Esperta di vino, visual artist e conduttrice televisiva, la Heller è anche wine editor di Asia Tatler, oltre che editorialista di Club Oenologique. Dal 2018 collabora con la Vinitaly International Academy. I suoi videocorsi sul vino hanno raggiunto quasi 8 milioni di studenti.