Migranti: altri 87 soccorsi da Sea Watch 3, ora a bordo oltre 200

Palermo, 10 apr. (Adnkronos) - Quinta operazione di salvataggio della Sea Watch 3 nell'arco di 24 ore. Ottantasette persone sono state tratte in salvo e si trovano adesso a bordo della nave umanitaria. L'equipaggio dell'ong sta fornendo assistenza adesso a oltre 200 persone.

"In molti hanno bisogno di cure mediche urgenti" spiegano dall'ong che nelle ultime ore è stata testimone di un'altra tragedia nel Mediterraneo centrale. Trentaquattro migranti sono stati tratti in salvo dall'equipaggio della Sea Watch 3, ai soccorritori hanno riferito che sul barcone con cui hanno affrontato la traversata erano in 53 e che molti compagni di viaggio e familiari sono annegati. Quando il team è arrivato sul posto dopo aver ricevuto un mayday un gommone stava affondando e decine di persone erano in acqua.