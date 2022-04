Sardegna: Oristano, approvato progetto definitivo palasport di Sa Rodia

10 aprile 2022 a

Oristano, 10 apr. (Adnkronos) - Via libera dall'Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti alla gara d'appalto per la manutenzione straordinaria del vecchio Palazzetto dello sport di Sa Rodia. L'Unione dei Comuni ha infatti approvato il progetto definitivo da 180 mila euro per il rifacimento della copertura del vecchio palazzetto dello sport di Sa Rodia, l'ultimo atto prima della procedura d'appalto che sarà formalizzata nelle prossime settimane.

"L'intervento da 180 mila euro si somma a quello da 94 mila euro per la bonifica dell'amianto già approvato dal Comune di Oristano – precisa il sindaco Andrea Lutzu -. Per lo storico impianto di Sa Rodia nelle prossime settimane si procederà a una sola gara d'appalto che unificherà i due progetti i cui importi raggiungono i 274 mila euro, il primo finanziato dalla Programmazione territoriale e il secondo realizzato dal Comune di Oristano".

Il vecchio Palasport di Sa Rodia si sviluppa su un solo livello con spogliatoi degli atleti e per gli arbitri con relativi servizi, locali di servizio (deposito attrezzatura, gruppo di pressurizzazione antincendi), campo da gioco e gradinate sotto le quali trovano collocazione i servizi per il pubblico ed alcuni locali di sgombero.

"Con il progetto da 180 mila euro interveniamo con il rifacimento della copertura e l'eventuale consolidamento della struttura, oltre alle manutenzioni sugli impianti necessari per la piena funzionalità dell'edificio – sottolineano gli assessori allo Sport e ai Lavori pubblici Maria Bonaria Zedda e Francesco Pinna -. I problemi alla copertura della struttura sportiva sono di vecchia data, ma i ritardi sono dovuti principalmente alla concessione di un vecchio finanziamento, destinato al Comune, per l'eliminazione dell'amianto e la sistemazione della copertura, che era stato revocato dalla Regione che lo aveva utilizzato per altri scopi".

"All'inizio della legislatura ci siamo immediatamente attivati per far fronte ai problemi dell'impianto e consentire lo svolgimento dell'attività sportiva al suo interno – precisa il sindaco Lutzu -. Proprio per sopperire a questi problemi, aperti dalla revoca dello stanziamento, abbiamo inserito l'intervento nella programmazione territoriale con l'Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti inserendolo nel programma Citta dello sport per tutti".

"Il vecchio Palazzetto dello sport di Sa Rodia è stato per decenni un punto di riferimento importantissimo per lo sport oristanese e per le squadre di pallavolo e pallacanestro in maniera particolare – aggiunge l'assessora allo Sport Maria Bonaria Zedda -. La costruzione di altre palestre, ultima delle quali il nuovo palasport (ancora utilizzato come hub per le vaccinazioni anti Covid), ha consentito di diversificare e migliorare l'offerta impiantistica a beneficio del sistema sportivo cittadino, ma con la realizzazione di questo appalto il vecchio palazzetto potrà continuare a svolgere un ruolo molto importante a servizio delle società oristanesi".