Roma: punta pistola contro uomo ma è arma giocattolo, denunciato 20enne

10 aprile 2022 a

a

a

Roma, 10 apr. (Adnkronos) - Un 20enne è stato denunciato dai carabinieri a Roma per aver puntato contro un uomo una pistola, poi risultata giocattolo. E' successo ieri sera, poco dopo le 22, in via Fabio Massimo: ad un uomo che si trovava in strada è stata puntata una pistola (poi risultata giocattolo) impugnata da un ragazzo che si era affacciato da un palazzo adiacente. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, su segnalazione giunta al 112 e in poco tempo sono risaliti all'appartamento dove sono stati trovati 5 ragazzi, tutti segnalati alla Prefettura perché in possesso di stupefacenti; uno di loro, 20 anni, è stato trovato in possesso di una pistola giocattolo, priva del tappo rosso di sicurezza ed è stato denunciato per procurato allarme