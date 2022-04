Calcio: Genoa-Lazio termina 1-4, tripletta di Immobile

10 aprile 2022 a

Milano, 10 apr. (Adnkronos) - Vince la Lazio il mach contro il Genoa che ha aperto gli incontri domenicali della 32esima giornata del campionato di calcio di serie A. La squadra romana ha segnato quattro gol, con una tripletta di Immobile. La Lazio si è portata in vantaggio già nel corso del primo tempo mettendo a segno due reti. Al 31esimo la squadra di Sarri ha segnato l'1-0 con un gol di Marusic. Il giocatore e' praticamente partito da metà campo, si è liberato di Portanova e con un destro dopo essere entrato in area ha insaccato nella porta genoana. Il Genoa si era reso pericoloso al 20esimo con un tiro di Amiri parato da Strakosha. Poi prima di andare al riposo al 46esimo i laziali hanno raddoppiato con un gol di Immobile su tocco di Lazzari.

La squadra di Sarri non si è però adagiata sugli allori e nel corso del secondo tempo ha segnato altri due gol con Immobile, che ha così realizzato una tripletta. Il terzo gol della Lazio e il secondo dell'attaccante è arrivato al 63esimo dopo un passaggio in verticale di Luis Alberto con pallone insaccato poi di testa da Immobile. Il genoa ha poi accorciato le distanze al 68esimo grazie a un'autorete di Patric. Ma al 76esimo è arrivata la tripletta dell'attaccante che ha battuto nuovamente il portiere del Genoa. La Lazio guadagna così tre punti e si porta momentaneamente al quinto posto in classifica scavalcando la Roma che ancora deve giocare stasera contro la Salernitana. Il Genoa resta penultimo a 22 punti.