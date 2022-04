Ucraina: portavoce, 'Orban sta facendo del suo meglio per il cessate il fuoco'

10 aprile 2022 a

a

a

Roma, 10 apr. (Adnkronos) - "Siamo molto preoccupati per la guerra. In Ucraina vivono oltre 150mila persone di etnia ungherese, e la loro sicurezza per noi è interesse nazionale primario. Abbiamo visto immagini spaventose arrivare dall'Ucraina". Lo ha affermato il portavoce di Viktor Orban, Zoltan Kovacks, durante la trasmissione di Lucia Annunziata 'Mezz'ora in più'.

"L'Ungheria è stata tra i primi paesi a spingere per la pace il prima possibile -ha aggiunto- L'Ungheria potrebbe essere il luogo adatto per i colloqui di pace, anche se siamo consapevoli che siamo un piccolo paese". E sul ruolo di Orban per la pace, ha osservato: "E' chiaro che non potrà essere una sola persona, ma posso dire che il presidente Orban sta facendo del suo meglio per ottenere il cessate il fuoco".