10 aprile 2022 a

a

a

Austin, 10 apr. - (Adnkronos) - La domenica del Gp delle Americhe ad Austin si apre con una vittoria italiana, grazie al primo successo per Tony Arbolino in Moto2, che chiude con un vantaggio di quasi quattro secondi sul giapponese Ai Ogura. Il britannico Jake Dixon completa il podio. Celestino Vietti, oggi caduto senza conseguenze, continua a guidare il mondiale con 70 punti, 14 in più di Ogura e 16 in più di Arbolino.