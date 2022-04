Calcio: Sabatini accusa, 'quanto successo in campo è vergognoso'

10 aprile 2022 a

Roma, 10 apr. - (Adnkronos) - "Di quello che può pensare Mourinho di me, visto che non ho vinto 25 titoli, non me ne frega un ca… Ma quello che è successo in campo all'Olimpico oggi è vergognoso". Così il direttore sportivo della Salernitana Walter Sabatini ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta per 2-1 contro la Roma. "Io non sono nessuno e non sono un semidio come Mourinho -prosegue Sabatini-. Ma sono inca… per quello che è successo. Con tutto il rispetto per la Roma e per il risultato devo dire che ho assistito a delle cose ignobili dal punto di vista sportivo. A ogni fallo laterale si alza tutta la panchina per pressare gli arbitri che già di loro hanno una personalità blanda. L'arbitro fischia un anticipo pulito come punizione per la Roma e poi c'è il gol. Per noi un punto sarebbe stato importante. Il calcio di rigore su Djuric non l'hanno voluto vedere. Tutta la panchina dentro il campo per un fallo laterale. Io perdo e so che devo perdere ma vorrei perdere in un'altra maniera".