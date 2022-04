Curling: Mondiali, storico bronzo per l'Italia maschile a Las Vegas

11 aprile 2022 a

Las Vegas, 11 apr. (Adnkronos) - L'impresa è compiuta. Per la prima volta nella sua storia l'Italia maschile di curling sale sul podio dei Mondiali e si conquista una splendida medaglia: fantastico il bronzo conquistato dalla Nazionale tricolore sul ghiaccio di Las Vegas con i padroni di casa americani sconfitti 13-4 nella finale per il terzo posto. Dopo l'oro olimpico di Constantini-Mosaner a Pechino, il 2022 si conferma un anno magico per il curling italiano.

Contro gli Stati Uniti, l'Italia allenata da Claudio Pescia ha portato infatti sul ghiaccio un'altra prestazione formidabile centrando la decima vittoria nel torneo, record assoluto. Un risultato difficile da pronosticare alla vigilia a coronamento di mesi e anni di duro lavoro con un movimento cresciuto sempre più fino a togliersi questa enorme soddisfazione.