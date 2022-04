Ucraina: 42 paesi hanno già presentato domanda all'Aia per crimini di guerra russi

11 aprile 2022 a

Roma, 11 apr. (Adnkronos) - Il ministro della Giustizia ucraino Denis Malyuska ha dichiarato che 42 paesi hanno presentato ricorso alla Corte internazionale di giustizia dell'Aia a causa dei crimini di guerra dell'esercito di Putin. Lo ha annunciato lo stesso ministro della Giustizia.

"L'indagine sui crimini di guerra a livello internazionale è iniziata - ha scritto su Telegram - L'appello di questi paesi ha semplificato e accelerato la procedura per l'Ucraina". Malyuska ha affermato che ora esperti provenienti da tutto il paese stanno raccogliendo prove dei crimini commessi dagli occupanti russi a Bucha e che, nonostante le difficoltà, la priorità di accertare i crimini è alta. La comunità internazionale sta fornendo supporto, con esperti dalla Francia in arrivo questa settimana, mentre sono in corso negoziati con altri membri dell'Ue.

"Con ogni probabilità, forniranno anche i propri esperti professionisti, e questo aiuterà a far fronte all'enorme quantità di lavoro. L'obiettivo è di perseguire ogni militare russo individualmente per le sue azioni e i suoi ordini", ha detto il ministro, aggiungendo che non ci si dovrebbe aspettare un rapido risultato delle indagini, poiché la Russia non estrada i suoi militari, ma saranno sicuramente assicurati alla giustizia, perché "non esiste una prescrizione per tali crimini".