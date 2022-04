Aeroporti: a Palermo cresce traffico, da maggio stop Cigs, Gesap 'no flessione per guerra'

11 aprile 2022 a

Palermo, 11 apr. (Adnkronos) - Dal prossimo maggio stop alla cassa integrazione straordinaria per i dipendenti della Gesap, la società di gestione dell'aeroporto 'Falcone Borsellino' di Palermo. La decisione è arrivata dopo l'analisi dei dati di traffico del primo trimestre dell'anno, che si è chiuso con -9,6 per cento sullo stesso trimestre del 2019, ma allo stesso tempo, evidenzia la società, si configura "una chiara tendenza al miglioramento dei dati di traffico nel periodo post-pandemia e non emerge, per il momento, nessun segno di flessione a causa del grave conflitto in Ucraina". La Gesap sospenderà la Cigs da maggio, non prima di aver valutato l'andamento del traffico voli e passeggeri di aprile, specialmente nel periodo di Pasqua. Successivamente, entro aprile, incontrerà le organizzazioni sindacali per formalizzare l'abbandono della procedura di cassa integrazione, accesa due anni fa con l'inizio della pandemia, quando il numero di voli e passeggeri andò sotto del 90 per cento. Adesso, con il graduale miglioramento del contesto sanitario, le stime indicano che il traffico sta tornando lentamente ai livelli pre-pandemia. Ed è ben evidente dai dati dello scorso marzo, con il ritorno del segno positivo: +0,57 per cento passeggeri rispetto al 2019 (463.724 contro 461.090) e +12,45 per cento movimenti (3.721 contro 3.309). In recupero anche l'andamento annuale (gennaio-marzo) rispetto al 2019: +6,4 per cento movimenti (10.066 contro 9.455); -9,62 per cento passeggeri (1.118.373 contro 1.237.403).