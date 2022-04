Ucraina: la svedese Ericsson sospende attività in Russia

11 aprile 2022 a

Stoccolma, 11 apr- (Adnkronos/Dpa) - Il provider di telecomunicazioni svedese Ericsson annuncia di aver sospeso tutte le sue attività in Russia a tempo indeterminato, con il protrarsi della guerra di Mosca contro l'Ucraina.

Di conseguenza, il Gruppo ha dichiarato che realizzerà un accantonamento di 0,9 miliardi di corone svedesi (90 milioni di dollari) per il primo trimestre del 2022 per il deterioramento delle attività e altri costi eccezionali senza includere i costi di esubero del personale. Ericsson ha anche affermato che metterà i suoi dipendenti in Russia in congedo retribuito.