Tutti pazzi per le escape room: quanti tipi e dove sono in Italia?

11 aprile 2022

(Adnkronos) - Milano, 11/04/2022 - Un gioco di logica vissuto dal vivo, in compagnia di chi si desidera: sono queste oggi le tanto ricercate escape room. Nate nel 2008 in Giappone, per adattamento reale di un videogioco, rappresentano un'esperienza unica e irripetibile. Nel giro di pochi anni queste stanze della fuga si sono diffuse dapprima in Cina, poi negli Stati Uniti e infine in Europa, portando questo fenomeno alla ribalta mondiale.

Se è vero che i labirinti, diffusi soprattutto nei grandi giardini storici, non sono una novità, questa forma di gioco che un po' li ricorda si è evoluta molto velocemente. All'inizio si trattava di piccole stanze con poche opzioni, decorazioni scarne e qualche lucchetto, ora vi sono strutture dedicate molto complesse che permettono di viverlo in maniera completamente immersiva. In taluni casi le stanze hanno trovato spazio in interi palazzi!

Le ricerche analizzate da Google Trends evidenziano un aumento del 60% soltanto in Italia, a dimostrazione del successo di questa attività di svago. In effetti, ci sono ormai scenografi e esperti di enigmistica dietro alle migliori proposte in circolazione, sempre più diffuse in tutte le più grandi città italiane e non solo: da Roma a Torino, passando per Bologna, Napoli, Palermo, Bergamo e Pescara.

Le stanze della fuga sono, in pratica, delle sale tematiche in cui vengono ricostruite alcune specifiche ambientazioni. Ogni tipologia si caratterizza per l'argomento del gioco, per il numero di partecipanti, ma anche per la difficoltà dei rebus da risolvere. In ogni caso si tratta di un'occasione di condivisione unica, adatta a tutte le età e a tutte le occasioni, generalmente da un minimo di 2 a un massimo di 8 giocatori. Per momenti indimenticabili in famiglia o tra amici, ma anche per chi desidera restare in coppia oppure fornire un'opportunità di crescita di gruppo per colleghi di lavoro.

Dopo aver scelto la propria stanza della fuga è necessario sempre prenotare. Una volta sul posto e aver ascoltato in dettaglio le regole del gioco, bisognerà cercare di uscire con la soluzione entro un tempo prestabilito - tradizionalmente un'ora, anche se adesso molte aziende propongono stanze più avanzate da 90 minuti e oltre - tra puzzle, problemi logici, giochi intricati da sciogliere, lucchetti e stanze segrete. In taluni casi vi sono veri e propri attori che fanno da comparse. I giocatori sono seguiti con delle telecamere affinché – nel caso in cui non si riesca a procedere per via di un enigma particolarmente complesso – si possa decidere se opzionare un aiuto. Considerando che l'obiettivo comune è cooperare per risolvere il gioco, sarà necessario stabilire un approccio costruttivo con gli altri partecipanti.

In base ai propri gusti e al numero di partecipanti vi sono differenti escape room, ma non sempre è facile trovare quella giusta più vicina a casa. Di recente è nata Breakouts - Escape Room , una piattaforma che aggrega tutte le escape room d'Italia e che permette velocemente di scoprire le stanze disponibili nella propria città. Suddivise per ambientazione, numero di partecipanti e altri dettagli, i giocatori possono utilizzare il sito web per prenotare direttamente online le proprie stanze, ma anche per registrarsi alla community e creare un profilo dove catalogare quelle già giocate e quelle in cui si desidera andare. Basterà inserire la propria città all'interno dello spazio di ricerca oppure scegliere di navigare tra i generi a disposizione, tra cui spiccano le stanze horror, le fantasy, le criminal, le storiche e quelle dedicate all'avventura e alla narrativa.

Per tutti coloro i quali sono alla ricerca di una serata diversa e, almeno per una volta, desiderano essere protagonisti attivi di un gioco coinvolgente. Le escape room sono location originali che possono trasformarsi in regali di compleanno o feste irripetibili.

Breakouts è la community italiana dedicata agli amanti delle Escape Room. Il portale vuole essere un punto di riferimento per giocatori e appassionati - che possono scegliere e prenotare le prossime room - e proprietari, che hanno a disposizione una vetrina e un software di prenotazione gratuito.

