Regali di coppia: quali sono i più amati dagli italiani

11 aprile 2022 a

a

a

(Adnkronos) - Milano, 11/04/2022 - I momenti per celebrare il sentimento più puro ed autentico che unisce una coppia sono davvero molteplici, ciascuno con significati e sfaccettature diverse in base anche alla ricorrenza da celebrare. Durante l'arco di un anno, le situazioni da festeggiare variano dal classico compleanno di uno dei due membri della coppia all'anniversario di matrimonio o fidanzamento, passando per San Valentino ed altre giornate in cui è inevitabile rinnovare la vicinanza ed il proprio amore al partner.

L'amore, in questi momenti, viene rinnovato effettuando un dono in grado, perché no, rinsaldare l'unione di coppia, cercando, per quanto ovvio, di soddisfare i desideri dell'altra metà della mela. Nel prosieguo dell'articolo, quindi, andremo ad analizzare alcuni delle migliori idee per rendere unici ed indimenticabili i giorni poc'anzi citati, dai regali più diffusi a quelli più stravaganti e divertenti, talvolta autentici volani per rompere la stancante routine di coppia.

In quest'ultimo caso rientra tutto quanto è dedicato al benessere e al relax della coppia, doni che possono fornire tangibile soddisfazione psico-fisica per entrambe le persone. Un week-end alle terme, ad esempio, è propedeutico al raggiungimento di questo scopo, lasciandosi coccolare dai trattamenti di bellezza, dalle proprietà benefiche delle acque termali o dai sapienti massaggi dei professionisti del mondo estetico.

Attimi in cui coccolare sé stessi e il partner, profondo relax funzionale al miglioramento dell'intesa e, perché no, intimità di coppia. Quest'ultima può essere ricercata in svariati modi. Non c'è alcun dubbio, tuttavia, come il mondo dei sex toys sia di grande supporto per rendere più stuzzicante e meno monotona la vita di coppia, come sanno i tanti italiani che si rivolgono al sexy shop Sexomania,it, punto di riferimento dell'eros raffinato ed elegante del Belpaese e caratterizzato dall'ampia scelta di oggetti e accessori sempre più richiesti.

Un'altra idea fuori dall'ordinario che può vivacizzare il rapporto, è rappresentata da un week-end al contatto con la natura, anche quella più “selvaggia”. Non sono pochi quei soggetti che adorano praticare sport estremi o, perlomeno, decidono di affacciarsi a questo mondo, cercando quella sana scarica di adrenalina che solo alcune discipline sono in grado di offrire.

L'originalità, quindi, non dovrebbe mai mancare quando si decide di celebrare una particolare ricorrenza della coppia, anche se ogni soggetto fa storia a sé. Se quelli fin qui citati rappresentano, in alcuni casi, dei veri e propri doni in grado di rompere gli schemi tradizionali, altri, anch'essi amati da un numero cospicuo di nostri connazionali, fanno riferimento alla grande tradizione dei regali del mondo della coppia.

Tra questi spiccano, senza alcun dubbio, i gioielli, un grande classico soprattutto se si celebra l'anniversario di fidanzamento o matrimonio, piuttosto che la promessa di unirsi per la tutta vita. Un dono decisamente più gradito dal genere femminile che da quello maschile: la famosa frase “un diamante è per sempre”, che negli anni passati fu lo slogan di una fortunata campagna pubblicitaria, rende appieno l'idea di quanto sia apprezzato dal gentilsesso.

Un gioiello, quindi, rappresenta il “non plus ultra” dell'amore di coppia, ma non è certamente l'unico in grado di rendere felice una donna. Conoscendo i gusti della propria amata, è possibile soddisfare la propria partner anche regalando una borsa o un paio di scarpe, altri doni classici per celebrare un momento di vita della coppia. E per l'uomo, invece? Quali sono i regali maggiormente graditi?

Anche in questo caso, ovviamente, vale il discorso citato precedentemente: tutto parte dalla conoscenza delle preferenze del partner. Tra i regali più graditi spiccano, senza alcun dubbio, i capi d'abbigliamento, dove le donne, grazie ad un occhio più attento e clinico, possono migliorare il look complessivo del proprio uomo e renderlo più vicino, perché no, al proprio gusto estetico.

Per informazioni:

Sexomania è un e-commerce specializzato nella vendita di sex toys adatto alle esigenze di ogni persona. Offre un'ampia gamma di prodotti e un servizio di consegna sicuro, veloce e in pieno rispetto della privacy del cliente.

E-mail: [email protected]