Arriva myPOS con un nuovo showroom e viaggia in taxi con il 3570

Roma, 11 apr. - (Adnkronos) - Un 2022 dinamico per myPOS che apre a Roma il secondo experience store italiano e consolida la partnership con la cooperativa romana di taxi 3570. Anche il tassista Duca 40, con le sue note performance canore offrirà ai clienti il servizio myPOS. L'appuntamento è anche l'occasione per presentare myPOS Glass, la soluzione smart più innovativa che trasforma il cellulare in un terminale di pagamento e rende ancora più semplice e vantaggioso il passaggio ai pagamenti digitali per piccoli imprenditori e commercianti, professionisti, partite Iva, attività stagionali.

Il primo trimestre del 2022 segna l'inizio di un anno molto stimolante per myPOS, uno dei maggiori player del settore dei pagamenti digitali. L'8 aprile myPOS ha inaugurato il nuovo experience store a Roma, secondo in Italia dopo Milano, conferma la volontà di myPOS di fornire un punto di incontro fisico dove mettere a disposizione degli interessati il suo personale per fornire tutte le informazioni sulla propria offerta e guidarli a individuare quella più aderente alle loro necessità.

"Sono molto orgoglioso di questo ulteriore passo in avanti. - ha detto Massimo Terreni, country manager e Ceo di myPOS Italy - Con l'apertura del nuovo showroom qui a Roma ampliamo la nostra presenza sul mercato italiano e confermiamo quanto per noi sia importante metterci la faccia e offrire ai clienti la certezza che noi ci siamo, possiamo incontrarli e rispondere alle loro necessità invitandoli nelle nostre location. Crediamo che offrire la possibilità di un incontro dal vivo possa rafforzare la fiducia e rassicurare gli interessati della concretezza di myPOS. Offriamo ai clienti un servizio di assistenza e contatto multicanale per assecondare le esigenze più diverse”.

L'inaugurazione è stata anche l'occasione per consolidare una partnership che funziona dal 2017, quella con la cooperativa romana di taxi 3570. myPOS comunicherà il suo arrivo a Roma anche attraverso la livrea di 150 taxi del 3570 con cui è attiva una collaborazione per offrire il servizio di pagamento digitale su tutte le vetture della flotta romana. All'inaugurazione non poteva certo mancare il Duca 40, il tassista noto per le performance canore a cui invita i passeggeri che durante la corsa in taxi abbiano piacere di unirsi a lui per intonare i pezzi musicali più popolari.

La partnership con il 3570 oltre a veicolare la comunicazione myPOS in città ha il preciso obiettivo di offrire una vera e propria dimostrazione pratica della soluzione di pagamento digitale myPOS che i clienti possono utilizzare a bordo dei taxi. Il terminale più scelto dai tassisti è quello della tipologia smart basato su Android, questo device presenta un touch screen che si accende ogni volta che si vuole digitare l'importo per il pagamento. Pratico e facile da usare myPOS smart permette l'emissione di ricevute digitali o cartacee al pari dei dispositivi Pos tradizionali. Questi terminali hanno il vantaggio di poter ricevere pagamenti contactless, con banda magnetica e anche Chip&Pin.

“La grande attenzione all'innovazione tecnologica che ci contraddistingue è stata il presupposto per una immediata intesa con myPOS. - ha detto Loreno Bittarelli, presidente Cooperativa Radiotaxi 3570 e Uri - Entrambi crediamo nei vantaggi dei pagamenti digitali e la facilità di utilizzo delle soluzioni myPOS ha trovato unanimità nell'accoglienza da parte del 3570. Questa partnership si inserisce perfettamente nella nostra idea di servizio al cliente. I clienti trovano il sistema smart di myPOS disponibile su ognuna delle nostre 3.900 vetture che operano sul territorio di Roma. Con myPOS abbiamo creato i presupposti per un lungo percorso insieme”.

MyPOS fin dal suo debutto sul mercato si è posta l'obiettivo di facilitare l'adozione di strumenti digitali come l'e-commerce e i pagamenti elettronici a condizioni vantaggiose affinché possano accedervi anche i piccoli esercizi commerciali, i professionisti, le partite Iva e le attività stagionali. L'offerta myPOS offre soluzioni All in One che possono soddisfare molteplici esigenze con terminali che supportano le varie funzioni utili alle diverse tipologie di attività. Dai tradizionali POS piccoli e leggeri myPOS GO, myPOS Combo e myPOS Mini dotati di funzione per l'emissione di ricevute digitali o cartacee in base al modello scelto, alle soluzioni basate su Android, come myPOS Smart di cui abbiamo parlato per l'esempio dei taxi. I dispositivi smart sono dotati di una varietà di App che permettono agli esercenti di gestire scorte e inventario, vendite e importi di vendita e molto altro ancora.

Ci sono poi le soluzioni da banco, che rientrano nella tipologia ePos, questi sono dispositivi molto più grandi e presentano dei vantaggi aggiuntivi legati alle applicazioni fornite con essi. Nel kit myPOS sono presenti le carte Visa che consentono all'esercente di accedere istantaneamente ai suoi fondi e lo abilitano ai prelievi di contanti e ai pagamenti online. Infine, nella gamma myPOS la soluzione più innovativa, myPOS Glass detta anche SoftPOS, una tecnologia che trasforma il cellulare di un esercente in un terminale di pagamento. myPOS Glass è stato vincitore del prestigioso premio FSTech Award 2022 come “Best use of mobile”.

Il vantaggio competitivo delle soluzioni myPOS è rappresentato dai costi estremamente contenuti, nessun vincolo contrattuale, semplicità di utilizzo, nessuna necessità di avere un rapporto bancario, disponibilità immediata delle somme incassate. Questo rende myPOS la soluzione particolarmente adatta per hotel, ristoranti, taxi, caffè, piccoli negozi, attività stagionale, ma anche professionisti e artigiani. "Il nostro obiettivo è di fornire un pacchetto di soluzioni di pagamento facili da usare, veloci e versatili che possano semplificare il cash flow dei piccoli imprenditori che fino a oggi non hanno avuto accesso a un servizio come questo”, ha concluso Terreni.