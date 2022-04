Calcio: Tuchel, 'dobbiamo imporre il nostro gioco al Real, servono ritmo e intensità'

11 aprile 2022 a

Londra, 11 apr. - (Adnkronos) - “Dobbiamo imparare dalla gara della scorsa settimana, il bello di questa competizione è quello di giocare due partite così importanti in poco tempo e puoi utilizzare quello che è successo all'andata per preparare il ritorno. Andremo al Bernabeu sapendo di avere la necessità di imporre maggiormente il nostro gioco, con più intensità e ritmo di quanto fatto in casa". Così l'allenatore del Chelsea Thomas Tuchel in conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Champions League al 'Bernabeu' contro il Real Madrid dove dovranno provare a rimontare la sconfitta per 3-1 a Stamford Bridge.

"Sarà più facile a dirsi che a farsi -sottolinea il tecnico tedesco-, viste le difficoltà incontrate all'andata contro una squadra come il Real che è abile a controllare le partite e che, a differenza nostra, da tutto l'anno gioca con i cinque cambi e in un campionato meno intenso di quello inglese e con meno gare stagionali da affrontare. Noi siamo una squadra che ha bisogno della fisicità per essere speciale e nell'ultima gara non siamo riusciti a farlo permettendo agli spagnoli di rallentare il gioco e controllare la gara col possesso palla".

"Sarà una partita totalmente diversa rispetto all'andata, in cui dovremmo imporre il nostro ritmo e la nostra contro-pressione, dobbiamo trovare il modo di farlo, di giocare più fisicamente per provare a rimontare. Sappiamo di poter giocare meglio, di mostrare il nostro vero volto e il nostro pieno potenziale. Dobbiamo farlo e poi accetteremo il risultato finale”, conclude Tuchel.