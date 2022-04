Amministrative: Boccia (Pd), 'centrosinistra unito e M5s alleati in 80% città al voto '

11 aprile 2022 a

Roma, 11 apr (Adnkronos) - "Siamo con il centrosinistra unito alleati con il M5s in 16-17 città su 26, in queste ore stiamo provando in altre 5-6 città. Nell'80% delle città andremo uniti. Non è una unità elettorale ma una unità per una visione di società". Lo ha detto Francesco Boccia a radio Immagina a proposito delle prossime amministrative.

"Il Pd si sta mettendo sulle spalle tutto questo, a volte riscontriamo una resistenza figlia di una valutazione di brevissimo termine di piccoli soggetti che pensano più allo zero virgola", ha spiegato il responsabile Enti locali del Pd.

"La formula è la stessa, con una destra che litiga al proprio interno. Dove non hanno sindaci di centrodestra litigano, Palermo è l'esempio: ci sono tre partiti e cinque candidati. Noi dobbiamo rispondere con l'unità del centrosinistra", ha spiegato Boccia.